Муж главы Истры погиб в ходе атаки диверсантов в Белгородской области

Муж главы главы Истры Кузнецов погиб при атаке диверсантов в Белгородской области

Муж главы городского округа Истра Татьяны Витушевой погиб в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Прощание с полковником Вооруженных сил РФ Владимиром Кузнецовым прошло 8 июня. В правительстве уточнили, что он погиб 5 июня во время отражения нападения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белгородом.

О гибели Кузнецова также сообщила глава Истры. «При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции героически погиб полковник Вооруженных Сил Российской Федерации, (...) командир мотострелкового полка Владимир Викторович Кузнецов», — написала она в Telegram.

В ночь на 5 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские диверсанты напали на Новую Таволжанку. В течение всего дня регион находился под обстрелом со стороны Украины.