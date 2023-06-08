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19:01, 8 июня 2023Россия

Муж главы Истры погиб в ходе атаки диверсантов в Белгородской области

Муж главы главы Истры Кузнецов погиб при атаке диверсантов в Белгородской области

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Муж главы городского округа Истра Татьяны Витушевой погиб в Белгородской области. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Прощание с полковником Вооруженных сил РФ Владимиром Кузнецовым прошло 8 июня. В правительстве уточнили, что он погиб 5 июня во время отражения нападения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белгородом.

О гибели Кузнецова также сообщила глава Истры. «При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции героически погиб полковник Вооруженных Сил Российской Федерации, (...) командир мотострелкового полка Владимир Викторович Кузнецов», — написала она в Telegram.

В ночь на 5 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские диверсанты напали на Новую Таволжанку. В течение всего дня регион находился под обстрелом со стороны Украины.

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    Варвара Кошечкина
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