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14:11, 8 июня 2023Россия

13-летний московский школьник попал в больницу с сотрясением мозга из-за оладий

Shot: 13-летний московский школьник попал в больницу после драки с братом из-за оладий

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Москве 13-летний школьник попал в больницу с сотрясением мозга после драки со старшим братом из-за оладий. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, мать приготовила для сыновей угощение. Во время трапезы братья начали ругаться из-за того, кому больше достанется. Старший решил разрешить спор на кулаках и несколько раз ударил школьника по голове.

Подростка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей головы и шеи. Позже столичные сотрудники полиции организовали проверку.

В марте сообщалось, что на востоке Москвы десятикласснику проломили череп в драке из-за оскорбления родителей.

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    Анна Щербакова
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