Водитель успел спастись из загоревшегося после удара молнии автомобиля

Daily Mail: австралиец спасся из загоревшегося после удара молнии автомобиля

Водитель в австралийском городе Перт, штат Западная Австралия, спасся из автомобиля, который загорелся после удара молнии. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время сильного дождя Поль Уильямс находился за рулем внедорожника на парковке магазина. Неожиданно в автомобиль австралийца ударила молния, и машина загорелась. Мужчина успел спастись.

Автомобиль полностью сгорел на глазах у владельца и не подлежит восстановлению.

Ранее сообщалось, что американка, в которую ударила молния, выжила благодаря правильной обуви.