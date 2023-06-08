69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:30, 8 июня 202369-я параллель

Горизонтальную молнию через все небо над российским городом сняли на видео

Житель Сургута снял на видео горизонтальную молнию в небе над городом

Житель Сургута снял на видео горизонтальную молнию в небе над городом. Видеозаписью он поделился с Telegram-каналом «OMEDIA!».

На кадрах молния рассекает небо на всем видимом участке, освещая окружающее пространство ярким фиолетовым светом. На фона вспышки видны черные силуэты многоэтажек.

7 июня региональное управление МЧС России предупредило население ряда городов Ханты-Мансийского автономного округа о непогоде. В частности, в Сургуте ожидались сильные ночные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Ранее в Самарской области сняли на видео смерч. На кадрах хорошо видно огромный пылевой вихрь, начинающийся в небе и уходящий вниз перпендикулярно земной поверхности. Автор видео признался, что никогда не видел ничего подобного.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    В США признали уничтожение «Ланцетом» новейшей немецкой системы на Украине
    Лукашенко прокомментировал подрыв Каховской ГЭС
    Специалисты предупредили о рисках популярного китайского средства для похудения
    Роналду остался вне символической сборной чемпионата Саудовской Аравии
    В России стали производить меньше водки и коньяка
    Индия отказалась приглашать Зеленского на G20 в сентябре
    Выросло число пострадавших после разрушения Каховской ГЭС
    В Подмосковье разборки автомобилиста с битой и таксиста попали на видео
    Китай пообещал прилагать усилия по решению гуманитарных проблем на Украине
    Рогов заявил о колоссальных потерях ВСУ в Запорожской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.