Горизонтальную молнию через все небо над российским городом сняли на видео

Житель Сургута снял на видео горизонтальную молнию в небе над городом

Житель Сургута снял на видео горизонтальную молнию в небе над городом. Видеозаписью он поделился с Telegram-каналом «OMEDIA!».

На кадрах молния рассекает небо на всем видимом участке, освещая окружающее пространство ярким фиолетовым светом. На фона вспышки видны черные силуэты многоэтажек.

7 июня региональное управление МЧС России предупредило население ряда городов Ханты-Мансийского автономного округа о непогоде. В частности, в Сургуте ожидались сильные ночные дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Ранее в Самарской области сняли на видео смерч. На кадрах хорошо видно огромный пылевой вихрь, начинающийся в небе и уходящий вниз перпендикулярно земной поверхности. Автор видео признался, что никогда не видел ничего подобного.

