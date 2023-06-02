Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:51, 2 июня 2023Россия

Огромный смерч в российском регионе сняли на видео с близкого расстояния

В Самарской области смерч сняли на видео с близкого расстояния

В Самарской области огромный смерч сняли на видео с близкого расстояния. Видеозапись опубликовал региональный Telegram-канал «Самара».

На кадрах видно огромных размеров вихрь, поднимающийся от поверхности земли к небу.

Смерч наблюдали в Кинельском районе, уточняет канал. По словам автора видео, он никогда не видел ничего подобного.

Ранее управление МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о грозе с порывами ветра до 25 метров в секунду.

В апреле в Забайкальском крае во время природного пожара возник огненный смерч. Явление сняли на видео вблизи поселка Рудник Абагайтуй.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Неизвестный объект сбили возле пункта временного размещения в Белгороде
    Гендиректор «Пятницы!» рассказал о чуть не стоившем Ивлеевой карьеры случае
    Издательство прекратило работу с солистом Rammstein после обвинений поклонниц
    Горящий после обстрела ВСУ дом в Шебекино попал на видео
    Байден обсудит поставки F-16 Украине с лидерами Британии и Дании
    В Минпромторге высказались об ограничении параллельного импорта электроники
    Появились новые подробности об инциденте с пьяной девушкой в номере Ничушкина
    Сотрудники МВД и прокуратуры пресекли деятельность нелегальной криптофермы
    Огромный смерч в российском регионе сняли на видео с близкого расстояния
    Первый испытательный пилотируемый полет Starliner к МКС отложили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.