Огромный смерч в российском регионе сняли на видео с близкого расстояния
В Самарской области смерч сняли на видео с близкого расстояния
В Самарской области огромный смерч сняли на видео с близкого расстояния. Видеозапись опубликовал региональный Telegram-канал «Самара».
На кадрах видно огромных размеров вихрь, поднимающийся от поверхности земли к небу.
Смерч наблюдали в Кинельском районе, уточняет канал. По словам автора видео, он никогда не видел ничего подобного.
Ранее управление МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о грозе с порывами ветра до 25 метров в секунду.
В апреле в Забайкальском крае во время природного пожара возник огненный смерч. Явление сняли на видео вблизи поселка Рудник Абагайтуй.