Огромный смерч в российском регионе сняли на видео с близкого расстояния

В Самарской области смерч сняли на видео с близкого расстояния

В Самарской области огромный смерч сняли на видео с близкого расстояния. Видеозапись опубликовал региональный Telegram-канал «Самара».

На кадрах видно огромных размеров вихрь, поднимающийся от поверхности земли к небу.

Смерч наблюдали в Кинельском районе, уточняет канал. По словам автора видео, он никогда не видел ничего подобного.

Ранее управление МЧС по Самарской области предупредило жителей региона о грозе с порывами ветра до 25 метров в секунду.

В апреле в Забайкальском крае во время природного пожара возник огненный смерч. Явление сняли на видео вблизи поселка Рудник Абагайтуй.