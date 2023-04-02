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11:34, 2 апреля 2023Россия

Жители Забайкалья показали кадры огненного смерча

Во время природного пожара в Забайкалье возник огненный смерч, его сняли на видео очевидцы

В пресс-службе территориального управления МЧС не смогли прокомментировать информацию об огненном смерче, возникшем в Забайкалье на выходных во время природного пожара. Об этом пишет ТАСС.

«Снято кем-то, где-то в районе и распространено», — заявили в пресс-службе. Издание «Чита.ру» при этом сообщает, что природное явление наблюдали около поселка Рудник Абагайтуй в Забайкальском районе.

Местные жители сняли смерч на видео. На кадрах можно заметить огненный вихрь, перемещающийся по степной местности. Данных об ущербе и жертвах природного явления пока не поступало.

Об огненных смерчах рассказывали и жители США: летом прошлого года его заметили в округе Лос-Анджелеса на месте обширного лесного пожара. Тогда же поясняли: эти смерчи образуются, когда отдельные очаги горения соединяются в один обширный. Воздух над ними нагревается и начинает подыматься вверх, а холодные воздушные массы с периферии горения втягиваются в процесс.

Виктория Кондратьева
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