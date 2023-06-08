В Италии отменили выступление поддержавшей Донбасс пианистки

В Италии отменили выступление пианистки Валентины Лисицы, поддержавшей Донбасс

Выступление поддержавшей Донбасс пианистки Валентины Лисицы отменили на музыкальном фестивале в итальянском городе Леричи. Об этом сообщает издание Ansa.

Артистка должна была выйти на сцену мероприятия 22 июля. В программе фестиваля Лисица была заявлена как «Королева Рахманинова», поскольку считается одним из лучших виртуозов, исполняющих его композиции.

Концерт пианистки был отменен по просьбе мэра города Леонардо Паолетти. Градоначальник отметил, что не уверен в уместности выступления артистки, а также заявил, что Лисице необходимо объяснить свою точку зрения и позицию, которую она занимает в международном конфликте.

Ранее стало известно, что концерты российской певицы Ольги Бузовой отменили в двух городах Израиля. Отмена выступлений артистки может быть связана с давлением активистов, выступающих в поддержку Украины.