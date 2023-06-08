Лукашенко прокомментировал подрыв Каховской ГЭС

Президент Белоруссии Лукашенко обвинил украинскую сторону в подрыве Каховской ГЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он высказался на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БЕЛТА.

Лукашенко призвал обратить внимание на то, кто «первым закричал» о случившемся, напомнив при этом, что «на воре и шапка горит». По его словам, таким образом украинская сторона пыталась «скрыть три дня контрнаступа», в рамках которого понесла серьезные потери. «Поэтому — Каховка, Каховка, а про то (потери при попытке контрнаступления — прим. «Ленты.ру») никто не говорит. А это же все видно», — добавил глава республики.

Ранее президент Белоруссии прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины. Он отметил, что в результате него за последнее время украинская армия потеряла большое количество техники.