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11:06, 8 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал контрнаступление ВСУ

Лукашенко: за последнее время было уничтожено большое количество техники ВСУ
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БелТА.

Лукашенко заявил, что за последнее время было уничтожено большое количество техники ВСУ. Глава республики также отметил, что украинская армия лишилась большого числа личного состава.

Ранее президент Белоруссии анонсировал скорую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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    Алевтина Запольская
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