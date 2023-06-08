Лукашенко прокомментировал контрнаступление ВСУ

Лукашенко: за последнее время было уничтожено большое количество техники ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает БелТА.

Лукашенко заявил, что за последнее время было уничтожено большое количество техники ВСУ. Глава республики также отметил, что украинская армия лишилась большого числа личного состава.

Ранее президент Белоруссии анонсировал скорую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.