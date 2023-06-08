Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал скорую встречу с главой России Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал скорую встречу с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В ближайшее время мы с Путиным встретимся», — заявил белорусский лидер на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее Лукашенко похвастался быстрым решением вопросов с Россией. По его словам, любой вопрос, который поднимает Минск, решается с Москвой в течение нескольких дней.