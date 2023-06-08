Известная телеведущая назвала главный минус популярной у россиян страны

Телеведущая Елена Летучая назвала большое количество мусора главным минусом Мальдив

Известная телеведущая Елена Летучая назвала большое количество мусора главным минусом Мальдив. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Ведущая отметила, что все привыкли к фотографиям мальдивских пляжей с белым песком, однако мало кто знает, что в этой популярной у россиян стране весь мусор свозят в одно место — на остров Тилафуши. «Еще недавно он был таким же красивым райским местечком, как те острова, что мелькают на фотографиях. На Тилафуши нет роскошных отелей, там жгут костры», — написала она.

По мнению Летучей, в ситуации с мусором на Мальдивах нет ничего удивительного, так как ежегодно страну посещают почти два миллиона гостей. «Один турист оставляет после себя в среднем 3,5 кг мусора в день, за год накапливается колоссальная цифра», — привела она статистику.

Ведущая связала проблему с мусором в стране с тем, что не все отели занимаются сортировкой отходов, что усложняет ситуацию с их переработкой. «Самое страшное в этой ситуации то, что свалка расширяется в сторону моря и уже начала загрязнять воду», — отметила Летучая.

«В общем, все это очень грустно и страшно. Повторю в сотый раз: пожалуйста, разделяйте мусор. Иначе мы все погрязнем в одной большой свалке», — заключила телеведущая.

Ранее Летучая во время отдыха на Бали подтвердила распространенное мнение о том, что на курорте зимой бывает очень грязный океан. Ситуацию она описала словами «ты заходишь просто в океан и не можешь».