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08:14, 8 июня 2023Бывший СССР

ВСУ перебросили войска для наступления на купянском направлении

Подполковник Марочко: ВСУ перебросили войска для наступления на купянском направлении

Фото: Stringer / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили войска для наступления на купянском направлении. Его цитирует РИА Новости.

Так, командование ВСУ перебросило в район населенного пункта Стельмаховка технику 81-й отдельной аэромобильной бригады и личный состав с краснолиманского направления.

«Данные действия связаны с усилением наступательной группировки противника на данном направлении», — заверил он.

Ранее сообщалось, что российская пехота провела наступательные действия и продвинулась на купянском направлении. «На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила», — сказал командир гаубицы Д-30.

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    Марина Совина
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