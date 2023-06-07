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10:10, 7 июня 2023Бывший СССР

Командир расчета гаубицы рассказал о продвижении пехоты под Купянском

РИА Новости: командир гаубицы Д-30 сообщил о продвижении пехоты на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская пехота провела наступательные действия и продвинулась на купянском направлении, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы Д-30, поддерживающего наступление.

«На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила», — сказал он, отметив, что теперь российские части готовятся отражать контратаку противника.

Ранее глава движения Мы вместе с Россией Владимир Рогов сообщил, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области. По его словам, это делается для того, чтобы перебросить освободившуюся крупную группировку на запорожское направление.

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    Алевтина Запольская
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