Рогов рассказал о планах ВСУ по переброске крупной группировки на запорожское направление

Украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, это делается для того, чтобы перебросить освободившуюся крупную группировку на запорожское направление. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Рогов, этот процесс виден даже визуально. «Речь может идти о группировки в 10000 и более боевиков ВСУ», — отметил он.

6 июня Владимир Рогов сообщил, что боевые столкновения в районе Времевского выступа на запорожском направлении продолжались более восьми часов. По его словам, все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется.

По его словам, противник ранее уже предпринимал на этом участке разведку боем, однако 6 июня она была более активная и массовая. Тем не менее, заявил Рогов, все попытки прорвать линию фронта пресечены, полномасштабного наступления украинских войск не фиксируется.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из десяти танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты.