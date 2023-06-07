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07:44, 7 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о неудачных попытках ВСУ наступать в трех направлениях

Марочко: ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления на три направления

Фото: Stringer / Reuters

Украинские войска регулярно предпринимают безуспешные попытки контрнаступления на три направления в зоне специальной военной операции. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

По его словам, украинская сторона пытается вести наступление на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. «Противник на регулярной основе осуществляет действия наступательного характера в зоне ответственности Южной группировки войск, на луганском тактическом направлении, однако существенных успехов не достиг», — сообщил Марочко.

Он подчеркнул, что все атаки украинской армии отражаются, в связи с чем она возвращается на прежние позиции, неся при этом значительные потери.

Ранее американский обозреватель Джейми Деттмер заявил, что контрнаступление Киева больше похоже на прелюдию к «полномасштабным действиям, которые еще только должны начаться».

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    Марина Совина
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