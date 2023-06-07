Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:05, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Контрнаступление украинской армии назвали прелюдией

Politico: контрнаступление ВСУ все еще выглядит как прелюдия

Фото: Stringer / Reuters

Активность украинской армии в ходе боевых действий выглядит не как контрнаступление, а как прелюдия к нему. Такое мнение выразил американский обозреватель Джейми Деттмер в статье для издания Politico.

«Недавние нападения [украинских сил] на данный момент, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые еще только должны начаться», — отметил он. По словам журналиста, на данный момент отсутствуют доказательства того, что Киев использует подразделения, подготовленные специально для контрнаступления.

Деттмер добавил что сейчас украинские военнослужащие могут проводить разведывательные действия для проверки реакции российской стороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение трех суток предприняли давно обещанное Киевом наступление. Он указал, что с этой целью украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Херсонской области заявили об ухудшении ситуации в Голой Пристани. Город вслед за Алешками начал уходить под воду
    В ЛНР рассказали о неудачных попытках ВСУ наступать в трех направлениях
    Россиянка избила беременную женщину на глазах у прохожих и попала на видео
    Россиянам назвали сроки начала купального сезона на курортах юга России
    Политолог заявил о возможной замене Байдена другим кандидатом от демократов
    В сети появились кадры посаженного в Крыму беспилотника
    Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в купальнике
    Разрушения Каховской ГЭС поставили под угрозу 22 тысячи человек
    Сноуден объяснил свое решение остаться в России
    Контрнаступление украинской армии назвали прелюдией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.