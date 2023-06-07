Контрнаступление украинской армии назвали прелюдией

Politico: контрнаступление ВСУ все еще выглядит как прелюдия

Активность украинской армии в ходе боевых действий выглядит не как контрнаступление, а как прелюдия к нему. Такое мнение выразил американский обозреватель Джейми Деттмер в статье для издания Politico.

«Недавние нападения [украинских сил] на данный момент, похоже, представляют собой прелюдию к полномасштабным действиям, которые еще только должны начаться», — отметил он. По словам журналиста, на данный момент отсутствуют доказательства того, что Киев использует подразделения, подготовленные специально для контрнаступления.

Деттмер добавил что сейчас украинские военнослужащие могут проводить разведывательные действия для проверки реакции российской стороны.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение трех суток предприняли давно обещанное Киевом наступление. Он указал, что с этой целью украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.