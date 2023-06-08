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09:59, 8 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об уничтожении командного пункта ВСУ

Марочко: ВС России уничтожили офицеров ВСУ, командовавших наступлением под Белогоровкой

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили командно-наблюдательный Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

В результате удара по командному пункту противника был поражен офицерский состав ВСУ, руководивший наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка, сообщил Марочко.

Он добавил, что вместе с украинскими военными в месте поражения могли находиться иностранцы из блока НАТО.

Ранее Марочко сообщил, что потери ВСУ, понесенные за последнюю неделю, троекратно превышают потери прошлой недели. По его словам, это прямо связано с активными наступательными действиями украинских войск.

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    Алевтина Запольская
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