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09:20, 8 июня 2023Бывший СССР

Потери ВСУ за неделю на трех направлениях увеличились в три раза

Офицер ЛНР Марочко: потери ВСУ на трех направлениях выросли втрое за последнюю неделю

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском, краснолиманском и донецком направлениях за последнюю неделю понесли потери, троекратно превосходящие показатели прошлой недели. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На луганском тактическом направлении противник несет большие потери. Безвозвратные и санитарные потери по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели увеличились втрое», — рассказал военный эксперт, сославшись на собственные источники.

Марочко пояснил, что увеличение потерь прямо связано с активными наступательными действиями украинских войск.

Ранее Андрей Марочко заявил о том, что ВСУ перебросили войска для наступления на купянском направлении. В районе населенного пункта Стельмаховка переброшена техника 81-й отдельной аэромобильной бригады, а также личный состав с краснолиманского направления.

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    Варвара Кошечкина
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