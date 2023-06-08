Минобороны сообщило о попытке ВСУ пробиться к морю

Командующий 58-й ОА генерал-майор Попов: ВСУ пытались проломить оборону для выхода к морю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 июня попытались проломить российскую оборону для дальнейшего выхода к морю. Об этом заявил командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майор Иван Попов, чьи слова приводит Telegram-канал Минобороны России.

Он отметил, что выход к морю был главной задачей стратегической наступательной операции противника. По мнению Попова, этому удалось воспрепятствовать при помощи разведки, огневого поражения и танков, которые смогли отразить попытки ВСУ проломить оборону.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).