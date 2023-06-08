Движение по Крымскому мосту приостановили из-за учений

По Крымскому мосту приостановили движение транспортных средств из-за учений. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что на мосту проходят антитеррористические учения, движение восстановят в течение получаса.

Как позднее уточнили в управлении дорожного хозяйства «Тамань», движение по мосту уже открыли.

На Крымском мосту и ранее проводились учения. Так, его закрывали из-за учений 24 мая. Движение восстановили через полчаса, в районе моста наблюдалось задымление.