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09:09, 8 июня 2023Россия

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение по Крымскому мосту приостановили из-за учений

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

По Крымскому мосту приостановили движение транспортных средств из-за учений. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что на мосту проходят антитеррористические учения, движение восстановят в течение получаса.

Как позднее уточнили в управлении дорожного хозяйства «Тамань», движение по мосту уже открыли.

На Крымском мосту и ранее проводились учения. Так, его закрывали из-за учений 24 мая. Движение восстановили через полчаса, в районе моста наблюдалось задымление.

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    Анастасия Шейкина
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