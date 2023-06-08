Задержанных российских подростков с наркотиками заподозрили в покушении на сбыт

В ЯНАО двух подростков, задержанных с наркотиками, заподозрили в покушении на сбыт

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) двух местных подростков заподозрили в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в четверг, 8 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В мае полицейские задержали двух молодых людей, при досмотре у которых обнаружили наркотические вещества в крупном размере. По версии следствия, другую часть наркотиков в виде 32 свертков юноши успели разложить по городу. Запрещенные вещества юношам передал куратор, с которым они общались по интернету. Устанавливаются все личности, причастные к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области полицейские задержали наркодилера, сбросившего во время погони сверток с запрещенным веществом.