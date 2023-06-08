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17:32, 8 июня 2023Силовые структуры

Подсаживавшего москвичек на наркотики американского экс-десантника задержали

В Москве задержали американского экс-десантника, подсаживавшего россиянок на наркотики

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве задержали американского экс-десантника, музыканта Трейвиса Лика, который подсаживал россиянок на наркотики и шантажом заставлял их делать закладки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во время обысков у мужчины обнаружили свертки с наркотиками, весы и зип-пакеты. На допросе Лик не признал вину и заявил, что не понимает сути обвинений.

По данным РЕН ТВ, американец служил в десанте ВС США, участвовал в военной операции в Ираке и в 2014 году был на территории Украины. После этого он переехал в Россию и занялся продюсированием субкультурных групп.

Ранее сообщалось, что в России признали нежелательной американскую религиозную организацию, помогавшую Вооруженным силам Украины.

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    Илона Палей
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