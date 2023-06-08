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13:23, 8 июня 2023Силовые структуры

Помогавшую ВСУ американскую организацию признали нежелательной в России

В России признали нежелательной американскую религиозную организацию, помогавшую ВСУ

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американской религиозной организации «Завет церквей TCCN», которая финансово поддерживала Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов организовывал сбор средств, которые направлялись ВСУ и украинским террористическим организациям. Деньги шли и на освещение антироссийских акций по всему миру. Также организация направляла усилия на попытку смены власти в России и изменение духовно-нравственных ценностей страны. «Завет церквей TCCN» имеет свои представительства в регионах РФ.

Решение ведомства направлено в Минюст РФ.

Ранее в перечень нежелательных в России организаций попал американский Anti-Corruption Foundation International Inc («Фонд борьбы с коррупцией Инк») .

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    Илона Палей
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