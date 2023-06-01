Anti-corruption Foundation попал в перечень нежелательных в России организаций

Минюст России внес Anti-corruption Foundation в перечень нежелательных организаций

Минюст России внес американский Anti-Corruption Foundation International Inc («Фонд борьбы с коррупцией Инк») в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в стране нежелательной. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Организация включена в список на основании соответствующего решения, принятого Генпрокуратурой России 22 мая.

Anti-Corruption Foundation — является американской структурой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Ранее стало известно, что Минюст внес Greenpeace International (Нидерланды) в перечень нежелательных в России организаций.