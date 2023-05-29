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17:30, 29 мая 2023Силовые структуры

Greenpeace попал в перечень нежелательных в России организаций

Минюст России внес Greenpeace в перечень нежелательных в стране организаций

Фото: Paco Freire / ZumaPress / Globallookpress.com

Минюст России внес Greenpeace International (Нидерланды) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в стране нежелательной. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Организация включена в список на основании соответствующего решения, принятого Генпрокуратурой России.

Там пришли к выводу, что деятельность нидерландской организации несет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В Генпрокуратуре считают, что природоохранная деятельность Greenpeace по факту является активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства с целью подрыва экономических основ России. Организация препятствует реализации государственных программ, устраивая несогласованные массовые акции для формирования негативного общественного мнения, чтобы помешать воплощению выгодных России инфраструктурных и энергетических проектов.

Ведомство отмечает, что Greenpeace финансирует иностранных агентов и требует изменения российского законодательства в ущерб интересам страны и ее граждан. С начала специальной военной операции активисты организации проводят антироссийскую пропаганду, призывая к изоляции России и ужесточению санкций против нее.

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    Любовь Ширижик
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