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16:05, 19 мая 2023Силовые структуры

Greenpeace признали нежелательной организацией в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России за вмешательство

Фото: Елена Верещака / ТАСС

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Greenpeace в России за попытки вмешательства во внутренние дела страны. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по итогам проверки неправительственной некоммерческой организации «Гринпис Интернешнл» (Нидерланды). Прокуроры установили, что она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В ведомстве считают, что природоохранная деятельность Greenpeace по факту является активным продвижением политической позиции и попытками вмешательства с целью подрыва экономических основ России. Организация препятствует реализации государственных программ, устраивая несогласованные массовые акции для формирования негативного общественного мнения, чтобы помешать воплощению выгодных России инфраструктурных и энергетических проектов.

Генпрокуратура отмечает, что Greenpeace финансирует иностранных агентов и требует изменения российского законодательства в ущерб интересам страны и ее граждан. С начала специальной военной операции активисты организации проводят антироссийскую пропаганду, призывая к изоляции России и ужесточению санкций против нее.

Генпрокуратура направила в Минюст России информацию о решении в отношении Greenpeace, чтобы организацию включили в соответствующий перечень.

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Любовь Ширижик
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