Телезвезда Ким Кардашьян поделилась подробностями своего нового романа

Американская телезвезда Ким Кардашьян высказалась о новом романе, не раскрывая при этом имени своего избранника. Соответствующими подробностями она поделилась в новом эпизоде шоу The Kardashians.

42-летняя знаменитость в разговоре с приятелем Скоттом Дисиком рассказала, что сходила на свидание с мужчиной в секретный ресторан в Нью-Йорке, где ранее она проводила время с экс-бойрендом Питом Дэвидсоном. «Я хочу скрыть его от общественности, потому что пока у нас нет ничего серьезного», — высказалась предпринимательница.

Известно, что Кардашьян не называет имени нового ухажера, в связи с чем члены ее семьи в шутку прозвали его «Фредом».

В феврале 2021 года бизнесвумен Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Позже появилась информация, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется. В ноябре стало известно, что Кардашьян начала встречаться со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном.