Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:15, 8 июня 2023Ценности

Ким Кардашьян поделилась подробностями своего нового романа

Телезвезда Ким Кардашьян поделилась подробностями своего нового романа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян высказалась о новом романе, не раскрывая при этом имени своего избранника. Соответствующими подробностями она поделилась в новом эпизоде шоу The Kardashians.

42-летняя знаменитость в разговоре с приятелем Скоттом Дисиком рассказала, что сходила на свидание с мужчиной в секретный ресторан в Нью-Йорке, где ранее она проводила время с экс-бойрендом Питом Дэвидсоном. «Я хочу скрыть его от общественности, потому что пока у нас нет ничего серьезного», — высказалась предпринимательница.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
«Почему я не сделала этого раньше?» Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
«Почему я не сделала этого раньше?»Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
2 марта 2021

Известно, что Кардашьян не называет имени нового ухажера, в связи с чем члены ее семьи в шутку прозвали его «Фредом».

В феврале 2021 года бизнесвумен Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом. Позже появилась информация, что рэпер изменял жене с популярной певицей, имя которой не называется. В ноябре стало известно, что Кардашьян начала встречаться со звездой шоу Saturday Night Live Питом Дэвидсоном.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости
    Описаны последствия для Черного моря от разрушения Каховской ГЭС
    Тренер «Барселоны» оценил решение Месси перейти в клуб Бекхэма
    Российские шахтеры устроили забастовку после сообщения о массовых увольнениях
    В России дети убежали со двора за секунды до падения дерева и попали на видео
    На крупнейшем видеоресурсе России показали уникальное шоу
    Россияне раскритиковали образ Ольги Бузовой в розовом платье
    На Украине аннулировали лицензии семи телеканалов
    Число отравившихся «Мистером Сидром» в России приблизилось к 100
    «У кого есть лодки, сами вывозят людей». Как спасают жителей из зоны затопления после взрыва Каховской ГЭС
    Подружка невесты прилетела на свадьбу без платья и была спасена авиакомпанией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.