Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 8 июня 2023Мир

Кремль не увидел смысла в каких-либо форматах взаимодействия с НАТО

Песков заявил, что НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Североатлантический альянс не несет стабильности, Россия не видит смысла в каких-либо форматах взаимодействия с ним. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Так пресс-секретарь президента прокомментировал сообщения о намерении альянса активизировать взаимодействие с Индией, в частности, идею формата «НАТО Плюс». «НАТО не несет мир и стабильность. НАТО — это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так», — сказал Песков.

В конце мая посол США в Индии Эрик Гарсетти заявил, что Индия задумалась о вступлении в группу «НАТО Плюс». По словам дипломата, перед Нью-Дели также стоит выбор о вступлении в QUAD, то есть четырехсторонний стратегический диалог по вопросам безопасности США, Индии, Японии и Австралии.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар между тем сообщил 8 июня, что блоковый подход в международной политике безопасности неприменим к Нью-Дели.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости
    Избиения, угрозы расстрелом, кража танков. Подполковник обвинил ЧВК «Вагнер» в пытках солдат и конфликте с армией России
    В российских городах появятся «порталы»
    Экономика Европы вошла в рецессию
    Китай разместит на Кубе шпионскую базу для слежки за США
    Маэстро Понасенков пригрозил вступившему с ним в конфликт заявлением в полицию
    Смолов рассказал о самом дорогом подарке девушке
    Самогонные аппараты захотели спрятать от россиян
    СК запросил арест организаторов экстремистского движения «Весна»
    Фитнес-тренер рассказала о пользе медбола в тренировках
    13-летний московский школьник попал в больницу с сотрясением мозга из-за оладий
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.