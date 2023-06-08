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20:58, 8 июня 2023Силовые структуры

Россиянин в отместку выложил в сеть обнаженные фото жены и получил условный срок

Под Пензой мужчина в отместку выложил в сеть обнаженные фото жены и получил условный срок

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Пензенском районе 26-летнего местного жителя приговорили к двум годам и четырем месяцам условно за публикацию обнаженных фото жены в интернете. Об этом в среду, 8 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по статье 137 («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») и пункту «б» части 3 статьи 242 («Незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») УК РФ.

Следствие и суд установили, что вечером 12 января супруги поссорились, после чего мужчина решил отомстить. Он выложил в одну из социальных сетей интимные снимки жены и предоставил возможность просмотра неограниченному кругу лиц.

Ранее сообщалось, что в Москве аферисты шантажируют девушек голыми фото с фейковых кастингов для съемок клипов.

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    Илона Палей
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