Гладков назвал число выпущенных по Шебекинскому округу за сутки боеприпасов ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ выпустили 345 боеприпасов по Шебекинскому округу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 7 июня выпустили 345 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Такое число назвал глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

За прошедшие сутки в округе зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. В результате произошедшего никто не пострадал. Гостиница и несколько промышленных предприятий в Шебекино получили повреждения.

По данным Гладкова, 5 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» прилетели в село Безлюдовка, повредив три домовладения. Еще 6 снарядов упали в селе Графовка — в результате повреждены три домовладения и участок дорожного полотна.

Село Муром попало под артиллерийский обстрел — по нему было выпущено 16 снарядов. Еще 40 прилетов зафиксировали в поселке Новая Таволжанка, два многоквартирных дома и восемь частных домовладений получили повреждения. Также под обстрел попало село Терезовка — туда прилетело три минометных снаряда.

Гладков заявил, что за шесть дней ВСУ обстреляли приграничную Белгородскую область почти 165 раз. Больше всего обстрелов было зафиксировано в субботу, 3 июня.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.