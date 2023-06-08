Приграничный российский регион за шесть дней попал под обстрел почти 165 раз

Украина за шесть дней обстреляла Белгородскую область почти 165 раз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за шесть дней обстреляли приграничную Белгородскую область почти 165 раз. Об этом в четверг, 8 июня, со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

Больше всего обстрелов было зафиксировано 3 июня. В этот день Украина атаковала российский регион 35 раз.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 7 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с беспилотников. По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

Очевидцы также публиковали видео, на котором запечатлены удары по городу Шебекино в Белгородской области.