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12:11, 8 июня 2023Россия

Приграничный российский регион за шесть дней попал под обстрел почти 165 раз

Украина за шесть дней обстреляла Белгородскую область почти 165 раз

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за шесть дней обстреляли приграничную Белгородскую область почти 165 раз. Об этом в четверг, 8 июня, со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

Больше всего обстрелов было зафиксировано 3 июня. В этот день Украина атаковала российский регион 35 раз.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 7 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с беспилотников. По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.

Очевидцы также публиковали видео, на котором запечатлены удары по городу Шебекино в Белгородской области.

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    Евгения Куликова
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