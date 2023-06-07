Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 7 июня 2023Россия

Удары ВСУ по Шебекино показали на видео

RT опубликовал видео ударов ВСУ по городу Шебекино Белгородской области

Очевидцы показали на видео новые удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино в Белгородской области. Кадры с места публикует Telegram-канал RT.

На записи слышны звуки, похожие на взрывы, виден небольшой столб поднимающегося в небо полупрозрачного дыма. «Прилетов было порядка пяти-шести. Вижу отсюда два или три очага» — рассказал автор видео.

Ранее 7 июня глава граничащего с Украиной региона России Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ из реактивных систем залпового огня «Град». Удары были нанесены по центру села Графовка, позже он сообщил и об атаке на город Шебекино.

За 6 июня по Шебекинскому округу было выпущено более 450 различных боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
    ВСУ потеряли американские бронемашины при попытке атаки в Запорожской области
    На Бали массажист домогался подростка и довел ее до слез во время сеанса
    В сети обнаружили доказательство путешествия во времени на картине 1937 года
    Стало известно о снижении уровня воды в Новой Каховке
    Названа цель антироссийских заявлений властей Молдавии
    Удары ВСУ по Шебекино показали на видео
    Житель Подмосковья спас ребенка из горящей машины и попал на видео
    Врач назвал опасную для здоровья обувь
    Оценены последствия возможного обмеления Северо-Крымского канала для Крыма
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.