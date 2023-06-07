Удары ВСУ по Шебекино показали на видео

RT опубликовал видео ударов ВСУ по городу Шебекино Белгородской области

Очевидцы показали на видео новые удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино в Белгородской области. Кадры с места публикует Telegram-канал RT.

На записи слышны звуки, похожие на взрывы, виден небольшой столб поднимающегося в небо полупрозрачного дыма. «Прилетов было порядка пяти-шести. Вижу отсюда два или три очага» — рассказал автор видео.

Ранее 7 июня глава граничащего с Украиной региона России Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ из реактивных систем залпового огня «Град». Удары были нанесены по центру села Графовка, позже он сообщил и об атаке на город Шебекино.

За 6 июня по Шебекинскому округу было выпущено более 450 различных боеприпасов.