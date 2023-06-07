Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из «Градов»

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле центра Графовки из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр села Графовка Шебекинского городского округа из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор», — сообщил губернатор.

Гладков уточнил, что один из снарядов попал во двор жилого дома — там повреждения получили хозпостройка и забор. Помимо этого, из-за атаки со стороны Украины оказались повреждены окна и фасады двух других частных домов. На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.

За минувшие сутки, 6 июня, по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 460 единиц различных боеприпасов. Над Белгородом по двум воздушным целям сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.