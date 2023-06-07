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13:41, 7 июня 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион обстреляли из «Градов»

Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле центра Графовки из «Градов»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр села Графовка Шебекинского городского округа из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры. Часть попала в частный сектор», — сообщил губернатор.

Гладков уточнил, что один из снарядов попал во двор жилого дома — там повреждения получили хозпостройка и забор. Помимо этого, из-за атаки со стороны Украины оказались повреждены окна и фасады двух других частных домов. На месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.

За минувшие сутки, 6 июня, по Шебекинскому городскому округу ВСУ выпустили 460 единиц различных боеприпасов. Над Белгородом по двум воздушным целям сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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