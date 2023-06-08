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06:13, 8 июня 2023Силовые структуры

Основателя российской компании посадили на девять лет за госизмену

Ростовский бизнесмен и офицер Курского НИИ МО получили 9 и 8 лет колонии за госизмену

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Учредитель российской компании «ДЗ Консалтинг» Александр Деркунский и офицер Курского научно-исследовательского института Минобороны России Евгений Тарутин получили девять и восемь лет колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщили ТАСС во втором Западном окружном военном суде.

По информации источника, дело было рассмотрено в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных материалов. Оба фигуранта признались в передаче сведений технического характера третьим лицам. Мужчины признали свою вину, указал собеседник.

Подозреваемый в госизмене бизнесмен Александр Деркунский был задержан в июне 2021 года. По данным ТАСС, мужчина через интернет получил от россиянина результаты исследований, связанных с созданием программно-аппаратного комплекса на основе не имеющих аналогов технологий. Деркунский организовал серийное производство данной техники. Выяснилось, что в числе его покупателей оказались и иностранные секретные службы.

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    Марина Совина
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