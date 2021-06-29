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Основателя российской компании арестовали за госизмену

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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону арестован подозреваемый в госизмене учредитель российской компании «ДЗ Консалтинг» Александр Деркунский. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина через интернет получил от россиянина результаты исследований, связанных с созданием программно-аппаратного комплекса на основе не имеющих аналогов технологий. Деркунский организовал серийное производство данной техники. Выяснилось, что в числе его покупателей оказались и иностранные секретные службы.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Ленинский районный суд отправил бизнесмена в СИЗО до 27 августа.

14 апреля сообщалось, что Мосгорсуд приговорил бывшего помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева за госизмену к 12,5 года лишения свободы. Он передавал в Польшу информацию с заседаний Совета безопасности.

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