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08:13, 8 июня 2023Мир

США и ЕС призвали Косово отступить в конфликте с Сербией

США и ЕС призвали Косово отступить в конфликте с Сербией или столкнуться с последствиями

Посланники США и Европейского союза (ЕС) призвали Косово отступить в конфликте с Сербией или столкнуться с последствиями, передает Reuters.

Косово должно предоставить большую автономию муниципалитетам с сербским большинством, заявил посланник США на Западных Балканах Габриэль Эскобар. По его словам, Косово следует поступить таким образом, если оно хочет приблизиться к вступлению в НАТО и ЕС.

«Принятые или непринятые меры могут иметь последствия, которые повлияют на некоторые части отношений между Косово и США, я не хочу вдаваться в подробности», — сказал он, не уточнив, с какими еще последствиями может столкнуться правительство премьер-министра Косово Альбина Курти.

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    Анастасия Заикина
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