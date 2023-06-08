Российский бармен устроил диверсию на железной дороге в Подмосковье

В Подмосковье 35-летнего бармена задержали за диверсию на железной дороге в Наро-Фоминске

В Подмосковье задержали 35-летнего бармена, устроившего диверсию на железной дороге на станции Нара в Наро-Фоминске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянин, работающий в итальянском ресторане в Истре, еще в апреле сжег релейный шкаф, регулирующий переезд.

После задержания мужчина признался, что он действовал без указания кураторов, а ящик уничтожил по собственному желанию. В отношении него возбудили дело по статье о диверсии, ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестные подожгли два релейных шкафа на железной дороге и скрылись.