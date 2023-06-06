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09:49, 6 июня 2023Силовые структуры

Полиция начала поиск неизвестных за поджог релейных шкафов в Петербурге

В Петербурге неизвестные подожгли два релейных шкафа на железной дороге и скрылись

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает неизвестных, которых подожгли два релейных шкафа на железнодорожных путях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Диверсия была совершена в ночь на 6 июня у станции «Красное село». Злоумышленники отогнули дверцы и сломали петли релейных шкафов, облили горючей жидкостью и подожгли. После этого они скрылись с места преступления.

Позже сотрудники станции заметили возгорание и вызвали пожарную службу. Шкафы успели сгореть, но на движение составов инцидент не повлиял.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли перчатку и следы горючей жидкости.

Накануне неизвестный поджег два релейных шкафа на железной дороге в Омской области. Прибывшие на место силовики нашли на месте две пустые бутылки со следами горючего. Неизвестные вскрыли системы сигнализации, централизации и блокировки.

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    Любовь Ширижик
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