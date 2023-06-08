Полиция начала поиски наводчика украинских морских дронов в Крыму

В Крыму ищут наводчика украинских морских дронов, атаковавших корабли Черноморского флота

В Крыму полиция начала поиски наводчика украинских морских дронов, атаковавших корабли Черноморского флота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, местная жительница смотрела в бинокль на соседний дом на Парковой улице и увидела на одном из балконов камеры, спрятанные под москитной сеткой. Объективы устройств были направлены на Стрелецкую бухту.

Так как это показалось россиянке подозрительным, она вызвала полицию. В настоящее время правоохранительные органы ищут тот балкон и выясняют, принадлежит ли он координатору украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что российский разведывательный корабль отбил атаку беспилотников в Черном море.