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08:33, 8 июня 2023Силовые структуры

Полиция начала поиски наводчика украинских морских дронов в Крыму

В Крыму ищут наводчика украинских морских дронов, атаковавших корабли Черноморского флота

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

В Крыму полиция начала поиски наводчика украинских морских дронов, атаковавших корабли Черноморского флота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, местная жительница смотрела в бинокль на соседний дом на Парковой улице и увидела на одном из балконов камеры, спрятанные под москитной сеткой. Объективы устройств были направлены на Стрелецкую бухту.

Так как это показалось россиянке подозрительным, она вызвала полицию. В настоящее время правоохранительные органы ищут тот балкон и выясняют, принадлежит ли он координатору украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что российский разведывательный корабль отбил атаку беспилотников в Черном море.

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    Елизавета Новикова
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