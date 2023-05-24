Российский разведывательный корабль отбил атаку беспилотников в Черном море

KP.RU: корабль ЧФ «Иван Хурс» отбил атаку беспилотников в 40 милях от Босфора

Средний разведывательный корабль Черноморского флота (ЧФ) России проекта 18280 «Иван Хурс» отбил атаку беспилотников в Черном море. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщает KP.RU.

Уточняется, что инцидент произошел утром в среду, 24 мая. Три морских беспилотника атаковали корабль в нейтральных водах в 40 милях от пролива Босфор. Предполагается, что их запустили с гражданского судна, которое располагалось в коридоре зерновой сделки.

По данным издания, все атаковавшие корабль беспилотники были уничтожены. Российское судно при этом повреждений не получило.

«Иван Хурс» — корабль, в задачи которого входят обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоэлектронной борьбы и радиоразведки, а также отслеживание компонентов американской системы противоракетной обороны. Судно было названо в честь вице-адмирала Военно-морского флота СССР.

Ранее стало известно, что российский ЧФ планируется усилить новыми боевыми кораблями. По словам источников в Минобороны, это должно произойти до конца текущего года.