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03:50, 18 мая 2023Наука и техника

Черноморский флот России усилят новыми боевыми кораблями

«Известия»: Черноморский флот России усилят новыми боевыми кораблями до конца 2023 года
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Черноморский флот (ЧФ) России усилят новыми боевыми кораблями, план их приема уже согласован, ЧФ пополнится ими до конца 2023 года. Об этом в четверг, 18 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По словам собеседников издания, все новые корабли построены на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России. Военный историк Дмитрий Болтенков предположил, что речь идет о малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 «Аскольд», «Амур» и «Туча» и о патрульном корабле проекта 22160 «Виктор Великий», который еще с 2016 года строит Зеленодольский завод имени А.М. Горького.

По словам Болтенков, новые корабли значительно увеличат ударную мощь группировки в регионе и в случае агрессии стран НАТО против России смогут поражать цели на южном фланге альянса.

Ранее стало известно, что Минобороны России завершает формирование тактико-технических требований для новой межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования. Новинка должна стать основным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения будущего поколения Военно-морского флота (ВМФ).

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Марина Совина
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