«Известия»: Черноморский флот России усилят новыми боевыми кораблями до конца 2023 года

Черноморский флот (ЧФ) России усилят новыми боевыми кораблями, план их приема уже согласован, ЧФ пополнится ими до конца 2023 года. Об этом в четверг, 18 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По словам собеседников издания, все новые корабли построены на черноморских верфях и судостроительных заводах в континентальной части России. Военный историк Дмитрий Болтенков предположил, что речь идет о малых ракетных кораблях (МРК) проекта 22800 «Аскольд», «Амур» и «Туча» и о патрульном корабле проекта 22160 «Виктор Великий», который еще с 2016 года строит Зеленодольский завод имени А.М. Горького.

По словам Болтенков, новые корабли значительно увеличат ударную мощь группировки в регионе и в случае агрессии стран НАТО против России смогут поражать цели на южном фланге альянса.

Ранее стало известно, что Минобороны России завершает формирование тактико-технических требований для новой межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования. Новинка должна стать основным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения будущего поколения Военно-морского флота (ВМФ).