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01:41, 15 мая 2023Наука и техника

Для ВМФ России создадут новую межконтинентальную ракету

«Известия»: для ВМФ России создадут новую межконтинентальную баллистическую ракету

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минобороны России завершает формирование тактико-технических требований для новой межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования. Об этом в понедельник, 15 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве и военно-промышленном комплексе (ВПК).

Новинка должна стать основным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения будущего поколения Военно-морского флота (ВМФ). После утверждения и согласования документов с заказчиками и исполнителями, разработчики начнут формировать облик и конструкции новейшего стратегического комплекса.

Подводные лодки-носители будут проектироваться исходя из конструкции ракет. В основу их создания положат принцип «подводная лодка для ракеты».

Ранее Военно-морской флот России получил новейший ракетный корвет «Меркурий». Торжественная церемония передачи корабля для Черноморского флота (ЧФ), состоялась в субботу, 13 мая, в городе Балтийске. Предприятие «Северная верфь» передало ВМФ России корвет «Меркурий» 11 мая.

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Марина Совина
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