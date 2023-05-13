ВМФ России получил «Меркурий»

ЧФ России в день своего 240-летия получил новейший корвет «Меркурий»

Военно-морской флот (ВМФ) России получил новейший ракетный корвет «Меркурий». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает ТАСС.

Торжественная церемония передачи корабля, построенного судостроительным заводом «Северная верфь» для Черноморского флота (ЧФ), состоялась в субботу, 13 мая, в городе Балтийске. Мероприятие было приурочено ко дню 240-летия ЧФ.

«Это сочетание высоких мореходных качеств корабля и современного ударного оружия, которые позволят корвету эффективно выполнять задачи в составе группировок и одиночно с целью надежной защиты национальных интересов России в морской и океанской зоне», — сказал главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Предприятие «Северная верфь» передало ВМФ России корвет «Меркурий» 11 мая.