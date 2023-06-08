Полицейские уничтожили схрон с боеприпасами в Херсонской области

Полицейские уничтожили схрон с взрывателями и снарядами от РСЗО в лесу Херсонской области

В Херсонской области полицейские уничтожили схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители заметили тайник во время разведки в лесу около Села Раздольное в Каланчакском районе. В нем находились три артиллерийских снаряда калибра, четыре взрывателя к ним и снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Силовики решили ликвидировать опасную находку на месте, так как предметы находились близко к населенному пункту. Они сделали это с помощью накладного заряда тротила.

Ранее стало известно, что в Луганской народной Республике полиция нашла схрон с 50 тысячами патронов и сотнями гранат на бывших позициях Вооруженных сил Украины.