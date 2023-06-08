Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:03, 8 июня 2023Силовые структуры

Полицейские уничтожили схрон с боеприпасами в Херсонской области

Полицейские уничтожили схрон с взрывателями и снарядами от РСЗО в лесу Херсонской области

Фото: группа ГУ МВД России по Херсонской области во «Вконтакте»

В Херсонской области полицейские уничтожили схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители заметили тайник во время разведки в лесу около Села Раздольное в Каланчакском районе. В нем находились три артиллерийских снаряда калибра, четыре взрывателя к ним и снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Силовики решили ликвидировать опасную находку на месте, так как предметы находились близко к населенному пункту. Они сделали это с помощью накладного заряда тротила.

Ранее стало известно, что в Луганской народной Республике полиция нашла схрон с 50 тысячами патронов и сотнями гранат на бывших позициях Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Описаны последствия для Черного моря от разрушения Каховской ГЭС
    Подсаживавшего москвичек на наркотики американского экс-десантника задержали
    Тренер «Барселоны» оценил решение Месси перейти в клуб Бекхэма
    Российские шахтеры устроили забастовку после сообщения о массовых увольнениях
    В России дети убежали со двора за секунды до падения дерева и попали на видео
    На крупнейшем видеоресурсе России показали уникальное шоу
    Россияне раскритиковали образ Ольги Бузовой в розовом платье
    На Украине аннулировали лицензии семи телеканалов
    Число отравившихся «Мистером Сидром» в России приблизилось к 100
    «У кого есть лодки, сами вывозят людей». Как спасают жителей из зоны затопления после взрыва Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.