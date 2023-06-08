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13:24, 8 июня 2023Интернет и СМИ

Россияне смогут пообщаться с жителями других городов через «порталы»

«VK Порталы» возобновят работу ко Дню России с 10 по 18 июня

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Накануне Дня России в городах страны установят «VK Порталы», которые будут работать с 10 по 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Чтобы пообщаться с жителем другого города, россиянам достаточно подойти к экрану и поприветствовать собеседника. Связаться можно будет с любым регионом: города на «VK Порталах» будут сменять друг друга на протяжении всего дня. «Таким образом житель Москвы, например, сможет утром поговорить с Хабаровском, а через час — уже с Якутском», — говорится в сообщении.

«VK Порталы» будут установлены в знаковых местах рядом с узнаваемыми достопримечательностями. Например, в Москве инсталляция появится в парке Зарядье с видом на Храм Василия Блаженного, в Санкт-Петербурге — на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом, в Ставрополе — на площади имени святого князя Владимира, а в Якутске — на площади Победы Ветеранов.

Помимо трансляции эфиров из других городов «VK Порталы» предложат собеседникам совместные активности. Во время разговора на экране будут появляться маскоты — единорог Спаркс, кот Персик, пес Дигги, — которые помогут участникам разговора станцевать, отправить друг другу стикеры и примерить маски.

Рядом с «VK Порталами» также можно будет встретить известных блогеров и поучаствовать в различных активностях.

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    Варвара Кошечкина
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