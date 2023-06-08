Преподавателя российского вуза задержали за получение взятки от студентов

В Самаре доцента кафедры задержали за получение взятки в 225 тысяч рублей от студентов

В Самаре доцента кафедры одного из вузов задержали за получение взятки в 225 тысяч рублей от студентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Преподаватель отрицает вину в содеянном. Решается вопрос о его аресте.

По данным следствия, 25 мая 2023 года в кабинете учебного корпуса доцент получил взятку от посредника, действовавшего в рамках оперативного эксперимента. За вознаграждение в 225 тысяч рублей преподаватель обещал студентам поставить им зачет без проверки уровня знаний.

Ранее сообщалось, что в Красноярске бывшему преподавателю СибГУ дали десять лет за получение взяток от 19 студентов.