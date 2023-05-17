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08:25, 17 мая 2023Силовые структуры

Бывшему преподавателю российского вуза дали 10 лет за взятки от студентов

В Красноярске бывшему преподавателю СибГУ дали 10 лет за получение взяток от 19 студентов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Красноярский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему старшему преподавателю Сибирского государственного университета науки и технологий (СибГУ) имени академика Решетнева — мужчину приговорили к десяти годам колонии за получение взяток и посредничество в их передаче. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в течение четырех лет — с 2015 по 2019 годы — педагог получал взятки от 19 студентов. За вознаграждение в размере от 10 до 110 рублей он выставлял им хорошие оценки по ряду дисциплин, не проверяя реальный уровень знаний. Также он помогал студентам передавать деньги другим преподавателям вуза.

Всего осужденный получил 800 тысяч рублей, а также передал около 300 тысяч рублей другим сотрудникам как посредник.

После задержания у фигуранта конфисковали 530 тысяч рублей в доход государства.

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Елизавета Новикова
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