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13:38, 8 июня 2023Бывший СССР

В Верховной Раде пожаловались на принудительные отчисления в фонд помощи ВСУ

Сотрудники аппарата Рады пожаловались на принудительные отчисления в фонд помощи ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сотрудники аппарата Верховной Рады пожаловались на то, что их в принудительно-добровольном порядке заставляют перечислять часть зарплаты в благотворительный фонд, созданный при украинском парламенте для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что для организации подобных сборов начальники подразделений аппарата собирают с подчиненных заявления о готовности отдать зарплату за один рабочий день в фонд помощи ВСУ, главой наблюдательного совета которого является руководитель аппарата Рады Вячеслав Штучный.

«На вопрос сотрудников, почему так, начальники подразделений говорят, что проще сдать, чем разбираться. Возмущения есть», — добавил источник издания.

Ранее депутат Верховной Рады Гео Лерос обвинял президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в крупных хищениях бюджетных средств при оборонных закупках. В частности, он указывал на то, что Министерство обороны республики приобретало боеприпасы стоимостью в два-три раза больше рыночной через государственное предприятие «Прогресс».

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    Георгий Нестеров
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