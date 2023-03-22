Украинский депутат обвинил Зеленского в коррупции

Депутат Рады Лерос обвинил президента Зеленского в крупных хищениях при оборонных закупках

Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в крупных хищениях средств из госбюджета при оборонных закупках. Свое обвинение в коррупции он опубликовал на YouTube-канале.

«Например, в 2022 году Минобороны через госпредприятие "Прогресс" закупило снаряды болгарского производства. (…) Переплата на этих трех контрактах составила 6,7 миллиарда гривен — 170 миллионов евро ушли кому-то в карман. Мы понимаем, что эти деньги ушли в карман ОПГ Ермака и Зеленского», — заявил депутат, ссылаясь на контракты министерства обороны Украины, попавшие в его распоряжение.

