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14:51, 14 марта 2023Бывший СССР

На Украине заявили о продаже яблок ВСУ по завышенной цене

5.ua: замешанная в скандале компания продает ВСУ яблоки по завышенной в три раза цене

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Компания, которая замешана в скандале с поставками дорогих яиц военным, продает яблоки Вооруженным силам Украины (ВСУ) по завышенной в три раза цене. Об этом сообщает 5.ua.

«Компания, продававшая военным яйца по 17 гривен (46 центов), теперь поставляет армии яблоки по 51 (1,4 доллара), при цене в магазине 17-22 гривен (46-60 центов)», — сказано в сообщении. Из опубликованного документа следует, что в качестве поставщика числится компания «Актив Компани». Среди проданных продуктов есть яблоки по указанной цене за килограмм.

21 января украинские СМИ сообщали о коррупционном скандале в Минобороны Украины: в ведомстве разворовывали бюджет, выделенный на обеспечение тыловых частей ВСУ провизией. По данным журналистов, министерство закупало продукты для армии, в том числе яйца, по завышенным ценам.

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Кристина Есикова
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